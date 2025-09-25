Başkan Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki BM Zirvesi’nin ardından Washington’a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile kritik zirvede bir araya geldi. Beyaz Saray’daki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve heyeti, Trump tarafından kapıda uğurlandı. AHaber, zirveye dair gelişmeleri dakika dakika canlı yayınla aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN