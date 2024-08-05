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Bangladeş'te sivil darbe girişimi! Başbakan Vecid istifa ettikten sonra ülkeyi terk etti

Bangladeş'te sivil darbe girişimi! Başbakan Vecid istifa ettikten sonra ülkeyi terk etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 14:02
Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.
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