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Balıkçıların korku dolu anları: Bir anda ortaya çıktı! | VİDEO

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Giriş: 25.06.2020 13:09
ABD’nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir ‘Mavi Balina’ görüntülendi. Dev mavi balinayı gören tekne sahibi, "Umarım hepinizin bunu bir gün deneyimleme şansınız olur” dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle insanoğlu evlerine kapanırken, nadir görünen hayvanlar yeryüzüne çıkmaya başladı. ABD'nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir 'Mavi Balina' görüntülendi. California'nın okyanus kıyısındaki kenti San Diego'da, nadir rastlanan dev bir mavi balina görüntülendi. Küçük bir teknenin yanında beliren dev balina, teknede bulunan kişiyi korkuttu.

'MAVİ BALİNA YANINIZDA BELİRDİĞİNDE KALBİNİZ DURUR'

Pasifik Okyanusu kıyısında beliren dev mavi balinayı gören tekne sahibi, "Mavi Balina size yakın bir geçiş yapmaya karar verdiğinde, küçük bir teknede olmak resmen kalbinizin atmasını durdurur. Her nefes sesi kulaklarınızla duyduğunuz bir şey değil, tüm vücudunuzdan duyduğunuz bir şey. Umarım hepinizin bunu bir gün deneyimleme şansınız olur" dedi.

NADİR GÖRÜLEN MAVİ BALİNALAR

Mavi balina ya da diğer ismiyle 'gök balina', 33 metreyi bulan boyu ve 150 tonu geçebilen ağırlığıyla, yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisi olarak biliniyor.

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