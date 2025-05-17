17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Bakan Fidan Suudi Arabistan'a gidiyor! İkili ilişkiler ele alınacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yarın Türk-Suud Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı için Suudi Arabistan'a gidiyor. Toplantıda, Türkiye- Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca bakan Fidan'ın, Gazze ve Suriye’deki son duruma görüşmelerde ayrı parantez açması bekleniyor.