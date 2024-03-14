Bağdat'ta üst düzey güvenlik zirvesi! Fidan, Güler ve MİT Başkanının katıldığı zirve sona erdi

Bağdat'ta üst düzey güvenlik zirvesi düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Başkanlık ettiği zirveye ilişkin iletişim başkanlığından Açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı" ifadeleri kullanıldı.

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