BAE’den ABD’ye 1.4 trilyon dolarlık yatırım!

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Trump, on yıl içinde BAE’nin ABD’ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımların özellikle yapay zeka ve bilişim gibi stratejik alanlarda yoğunlaşacağını belirten Trump, “Geleceğe dönük toplamda 10 trilyon doları aşan yatırım sözü aldık” dedi. Ekonomide ikinci başkanlık döneminde çok daha büyük başarılara imza atacaklarını savunan Trump, Al Nahyan’a hitaben “Benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından Al Nahyan, Trump’a iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliği çabaları nedeniyle devlet nişanı takdim etti.

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