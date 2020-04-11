BAE televizyonu Türkiye'nin başarısını hazmedemedi! Dünya Sağlık Örgütü övgüler yağdırınca anında yayını kesti | Video

BAE'de yayın yapan Sky News Arapça kanalı, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelere gönderdiği tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine apar topar canlı yayını kesti.

Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen 50'den fazla ülkeye yardım elini uzattı.

Aralarında ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın olduğu birçok ülkeye tıbbi malzeme gönderildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yayın yapan Sky News Arapça televizyonu, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Türkiye'nin tutumunu hazmedemedi.

TÜRKİYE'Yİ ÖVÜNCE YAYINDAN ALDILAR

Yayında bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

BAE merkezli televizyon, DSÖ yetkilisinin Türkiye'nin tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine, canlı yayını apar topar kesti.