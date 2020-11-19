Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Dağlık Karabağ’a dikti | Askerlerden onur veren mesaj

Azerbaycan kutlu zaferini Türkiye ile birlikte kutluyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk bayrağı dikti.

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı.

TÜRK BAYRAĞI KARABAĞ'DA! ONUR VEREN AN...

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye'ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.



"GARDAŞIMIZ TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNE..."

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.

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