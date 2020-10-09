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Azerbaycan Ermenistan'ın atış konumuna getirdiği zırhlı araçları imha etti

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Giriş: 09.10.2020 21:14
Güncelleme:09.10.2020 21:39
İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği zırhlı araçları atış konumuna getirdi. Azerbaycan'ın TB2 Bayraktar SİHA'ları düşman zırhlıları başarıyla imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, atış hazırlığı içindeki Ermenistan zıhlı araçlarının imha edildiği görüntüleri yayınladı.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği zırhlı araçları atış konumuna getirdi. Azerbaycan'ın TB2 Bayraktar SİHA'ları düşman zırhlıları başarıyla imha etti.

Azerbaycan Ermenistan'ın atış konumuna getirdiği zırhlı araçları imha etti
Azerbaycan Ermenistan'ın atış konumuna getirdiği zırhlı araçları imha etti
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