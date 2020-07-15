15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti

Azerbaycan Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2020 10:58
Güncelleme:15.07.2020 11:07
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan’a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Bakanlık, Ermenistan’a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok edildi
Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok edildi
Azerbaycan halkı sokağa döküldü
Azerbaycan halkı sokağa döküldü
Kırmızı gökkuşağı görenleri şoke etti
Kırmızı gökkuşağı görenleri şoke etti
Gören telefonuna sarıldı
Gören telefonuna sarıldı
Azerbaycan: 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan: 100 Ermeni asker öldürüldü
Kovid-19 aldatmaca dedi! Virüsten öldü
Kovid-19 aldatmaca dedi! Virüsten öldü
İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesine saldırı düzenlendi
İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesine saldırı düzenlendi
Devrilen kamyon alev aldı
Devrilen kamyon alev aldı
Türk konsolosluğu önünde alçak hareket! Türk bayrağı yaktılar
Türk konsolosluğu önünde alçak hareket! Türk bayrağı yaktılar
İngiltere'de çarpıcı virüs araştırması: Grip gibi...
İngiltere'de çarpıcı virüs araştırması: Grip gibi...
Rusya Kovid-19 aşısını buldu mu?
Rusya Kovid-19 aşısını buldu mu?
Son 24 saatte 60 binden fazla yeni vaka
Son 24 saatte 60 binden fazla yeni vaka
Daha Fazla Video Göster