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Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar kapsamında Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposu imha edildi. Bakanlık operasyonlar sonucunda depoda meydana gelen patlamanın görüntüsünü yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Hankendi'de bulunan Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.
Bakanlık operasyonlar sonucunda depoda meydana gelen patlamanın görüntüsünü yayınladı.