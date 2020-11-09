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Azerbaycan Ermeni güçlerini etkisiz hale getirdi
Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni güçlerini etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde Ermeni güçlerini etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen Ermeni güçlerinin görüntülerini paylaştı.