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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması: Türkiye çatışmada taraf değil

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Giriş: 29.09.2020 20:17
Güncelleme:29.09.2020 20:24
Son dakika haberi.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Türkiye çatışmada taraf değil. Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. Dağlık Karabağ’a F-16 jetleri konuşlandırdığı gerçek dışı” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerilim iyice artarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklama geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını belirten Aliyev, "Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYELİ SAVAŞÇI YOK"

Dağlık Karabağ'da görev yapan F-16 uçağının bulunmadığını dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok" dedi.

Öte taraftan Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor." mesajını verdi.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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