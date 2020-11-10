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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den zafer açıklaması

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Giriş: 10.11.2020 03:19
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer açıklamasında bulundu. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Dağlık Karabağ çatışmasının sona erdiğini duyururken bu anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, "Ağdam rayonu 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a teslim edilecek." bilgisini verdi.

Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçin'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

300 CİVARINDA YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.

Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.

Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin ateşkesi gözlemede büyük rol alacağını bildiren Aliyev, ''Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz" ifadelerini kullanırken desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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