Ay'a ayak basan astronot Buzz Aldrin 93 yaşında 4. kez evlendi

Ay'a ayak basan ikinci ABD'li eski astronot Buzz Aldrin, 93 yaşında dördüncü kez evlendi. Aldrin yaptığı açıklamada, "Uzun süredir sevgilim olan Doktor Anca Faur ile dünya evine girdiğimi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.