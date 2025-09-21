21 Eylül 2025, Pazar

Avrupa'da havalimanlarına siber saldırı! Siber saldırının arkasında Rusya mı var?
Avrupa’da havalimanlarına siber saldırı! Siber saldırının arkasında Rusya mı var?

Avrupa'da havalimanlarına siber saldırı! Siber saldırının arkasında Rusya mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 13:05
Avrupa'daki havalimanlarında siber saldırı nedeniyle gecikmeler yaşandı. Peki, saldırının arkasında kim var? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan detayları aktardı.
Avrupa’da havalimanlarına siber saldırı! Siber saldırının arkasında Rusya mı var?
Siber saldırının arkasında Rusya mı var?
Siber saldırının arkasında Rusya mı var?
