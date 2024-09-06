Avrupa'da Filistin’e destek gösterileri! A Haber gösterilerin kalbinde

İsrail'in Gazze’deki katliamına dünyanın dört bir yanında tepki var. Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da bulunan Amsterdam Üniversitesi'nde de Filistin’e destek gösterisi yapılıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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