Fransa'da müze soygunu: 9 milyon euroluk tablolar nasıl çalındı?

Fransa'da sanat dünyasını sarsan bir soygun daha yaşandı. Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar, yaklaşık 9 milyon euro değerindeki iki tabloyu çaldı. Güvenlik önlemlerini aşarak müzeye giren şüphelilerin eserlerle kaçtığı bildirildi. Fransa'da daha önce de dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, milyonlarca euro değerindeki mücevherlerin çalındığı büyük bir soygunla gündeme gelmişti. Sanat eserlerine yönelik peş peşe hırsızlık olayları, müzelerdeki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açarken, A Haber muhabiri Ömer Aydın gelişmeleri canlı yayında aktardı.