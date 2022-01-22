22 Ocak 2022, Cumartesi
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Avrupa'da elektrik fiyatları 6 kat arttı
Avrupa'da 2021'in son aylarında patlak veren enerji krizi artarak devam ediyor. Bir taraftan da kıta, yükselen enflasyonla birlikte bir senede yüzde 600 zamlanan elektrik fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Peki batılı liderler ne söylüyor? Perde arkası haberimizde izliyoruz.