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Avrupa'da elektrik fiyatları 6 kat arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2022 18:43
Avrupa'da 2021'in son aylarında patlak veren enerji krizi artarak devam ediyor. Bir taraftan da kıta, yükselen enflasyonla birlikte bir senede yüzde 600 zamlanan elektrik fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Peki batılı liderler ne söylüyor? Perde arkası haberimizde izliyoruz.
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