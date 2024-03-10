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Avrupa Yayın Birliği'nden "İsrail" kararı! Gazze'de soykırım yapan İsrail Eurovision yarışmasına katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 13:33
Eurovision şarkı yarışmasının düzenleyicisi olan Avrupa Yayın Birliği, katil İsrail'in tartışmalı Eurovision şarkısının katılımına izin verdiğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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