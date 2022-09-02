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Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.09.2022 11:55
Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a kameraların önünde suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner'in yüzüne doğrultulan silahın patlamaması sonucu facia önlendi. Sladırıyı gerçekleştiren zanlı ise yakalandı.
Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu
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