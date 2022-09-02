Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu

Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a kameraların önünde suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner'in yüzüne doğrultulan silahın patlamaması sonucu facia önlendi. Sladırıyı gerçekleştiren zanlı ise yakalandı.