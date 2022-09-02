02 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a canlı yayında suikast girişimi! Son anda kurtuldu
Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a kameraların önünde suikast girişimi gerçekleştirildi. Kirchner'in yüzüne doğrultulan silahın patlamaması sonucu facia önlendi. Sladırıyı gerçekleştiren zanlı ise yakalandı.