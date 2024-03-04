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Arap basınında ‘KAAN’ rüzgarı! Arab News: ‘KAAN’ Türkiye için dönüşüm noktası

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 18:50
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, dünya gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Arab News, sayfasını KAAN'ın tarihi uçuşuna ayırdı. KAAN ile yeni bir sayfanın açıldığına vurgu yapıldı.
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