Arap basınında ‘KAAN’ rüzgarı! Arab News: ‘KAAN’ Türkiye için dönüşüm noktası

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, dünya gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Arab News, sayfasını KAAN'ın tarihi uçuşuna ayırdı. KAAN ile yeni bir sayfanın açıldığına vurgu yapıldı.

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