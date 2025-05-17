17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Antik Yunan’dan modern zamanlara! Tarih kokan başkent: Atina
Ege'nin karşı kıyısı inişli-çıkışlı ilişkiler yaşadığımız Yunanistan. Oldukça köklü bir geçmişe sahip. Antik çağda Batı medeniyetinin beşiğiydi, 400 yıl boyunca Osmanlı imparatorluğu egemenliği altında da yaşadı. Türk ve Yunan kültürleri arasında birçok benzerlik de bulunuyor. Yunanistan'ı daha yakından tanıtan Dünya Turu…