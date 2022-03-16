16 Mart 2022, Çarşamba
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Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi? Javelin ve Stinger füzelerinin özelliği ne? Ukrayna ve Rusya’nın savunma gücü
Rusya ve Ukrayna krizinde iki ülkenin ordu güçlerini kıyaslamaya gerek yok. Rusya açık ara önde. Ancak Batı, Ukrayna'ya yeni nesil füzeler gönderdi. İşte o füzelerin özellikleri...