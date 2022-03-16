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Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi? Javelin ve Stinger füzelerinin özelliği ne? Ukrayna ve Rusya’nın savunma gücü

A Haber
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Giriş: 16.03.2022 14:06
Rusya ve Ukrayna krizinde iki ülkenin ordu güçlerini kıyaslamaya gerek yok. Rusya açık ara önde. Ancak Batı, Ukrayna'ya yeni nesil füzeler gönderdi. İşte o füzelerin özellikleri...
Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi? ANTİ-TANK GÜDÜMLÜ FÜZE SAVAŞA NASIL YÖN VERDİ?
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Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi?
Anti-tank güdümlü füze savaşa nasıl yön verdi?
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