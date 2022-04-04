04 Nisan 2022, Pazartesi
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ANALİZ - NATO nedir? Ne zaman ve neden kuruldu? NATO’nun öteki yüzü ve bilinmeyen tarihi
NATO, bundan tam 73 yıl önce 29 üye ülkenin barış ve güvenliğini korumak amacıyla kuruldu. Türkiye de bu askeri örgütte 1952 yılında yerini aldı. Ancak Türkiye NATO'da olmasına rağmen kendi güvenlik sorunlarını yine kendisi çözüyor. Bu da NATO'nun, kuruluş amacı dışında bir başka yüzü olduğunu gösteriyor. Peki, nedir NATO'nun bilinmeyen tarafı, bir diğer yüzü? Detaylar analiz haberimizde...