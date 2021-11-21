ANALİZ – Bosna Hersek’te kim ne istiyor? Sırp milliyetçiliği neden yeniden yükselişte?

Balkanlar'ın en kilit ülkelerinden Bosna Hersek'te son dönemde yine parçalanma endişesi hakim. Geçmişte Sırp milliyetçiliği yüzünden bölgede yaşanan binlerce can kaybına rağmen, aynı ideoloji, yeniden gündeme getiriliyor. Bosna Hersek'teki Sırp etnisite, ülkenin parçalanması için ciddi çalışmalar yürütüyor. Peki gizlenen büyük planın ayrıntıları neler? Detayları analiz haberimizde...

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