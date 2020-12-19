ANALİZ - Afrika olmasaydı Fransa üçüncü dünya ülkesi sınıfına düşerdi

Fransa'nın eskl Cumhurbaşkanı Chirac ''Afrika olmadan Fransa üçüncü dünya ülkesi sınıfına düşerdi.'' sözleri halen hafızalarda... Medeniyet ya da coğrafi keşif bahaneleri ile Afrika topraklarına çöken Fransız sömürgeciliği bugün de bağımsızlığını kazanan ülkelerin ekonomilerini sömürerek karşımıza çıkıyor. Peki yüzyıllardır devam eden Fransız sömürgesi 21. yüz yıl Afrikası'nda nasıl karşılık buluyor? Bu sorunun yanıtı analiz haberimizde...