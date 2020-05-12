12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Tehlike geçmedi yardımcı olun |Video

Almanya'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Tehlike geçmedi yardımcı olun |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
Almanya'da koronavirüsün bulaşma değerinin yeniden artması üzerine Robert Koch Enstitüsü basın toplantısı düzenledi. Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, "Tehlike geçmedi. Virüsü yönlendirmek kendi davranışlarımıza bağlı. Yardımcı olun" çağrısı yaptı.

Almanya'da korona(Covid-19) önlemlerinde hafifleme kararıyla birlikte Robert Koch Enstitüsü de kriz nedeniyle düzenli basın toplantılarına son verdiğini açıklamıştı. Ancak virüs bulaşma değerinin (R-değeri) Almanya'da 1 sınırını aşması üzerine Robert Koch Enstitüsü salı günü sürpriz bir basın toplantısı düzenledi.

Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, virüs bulaşma değerinin yükselmesiyle ilgili "Almanya'da dört hafta öncesine kıyasla tehlike azaldı. Ama tehlike geçmedi" dedi.

"DİKKATLE İZLEMELİYİZ"

Bulaşma değerinin cumartesi gününden beri 1'in üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Prof. Lars Schaade, dikkatle izlemek gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi:

"Virüs bir civarında gidip geliyorsa, durağanlık söz konusu. Bir yükselme yok demektir. Ama devamlı 1'in üzerindeyse, virüs yayılıyor demektir."

Almanya'da şu anda bulaşma değerinin 1'in izerinde seyretmesini son günlerde et fabrikalarında ortaya çıkan yeni koronavirüs vakalarına bağlayan Prof. Schaade, değer artışının bölgesel sınırlı olduğunu söyledi.

"BİZİM ELİMİZDE"

Almanya'da yeni vaka sayısının geçen haftayla aynı seviyede seyrettiğini kaydeden Prof Schaade, "geçen hafta 700 ile bin 300 arasındaydı günlük yeni vaka sayısı.

Bugün 933. Virüs halen Almanya'da" dedi ve şu çağrıyı yaptı: "Akıllı davranmalıyız ki, ikinci dalgayı önleme şansımız olsun. Virüsü kendi davranışlarımızla yönlendirebiliriz. Bir aşı bulununcaya kadar bulaşmayı düşük tutmamız lazım. Virüsü kontrol altında tutmak için yardım edin. Mümkün olduğu kadar evden çıkmayın. Temaslarınızı sınırlandırın. Fiziksel mesafeye uyun."

"OKULLARIN KAPANMASI EN ETKİLİ"

Almanya'da İşpazarı ve Meslek Araştırma Enstitüsü (IAB) araştırmasına göre virüsün yayılmasını önlemede en etkili okulların kapanması oldu.

Okulların kapatılması sonucu virüsün yayılma hızı yüzde 7.9 oranında azaltıldı. Dışarıya çıkma sınırı ve sosyal temas yasağı virüsü önlemede yüzde 5, spor faaliyetlerini durdurmak yüzde 3.4 oranında etkili oldu. Dükkan, restoran, kuaför ve kozmetik salonlarının kapanmasının virüsü azaltmada bir etkisi olmadı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Almanya'dan korkutan koronavirüs açıklaması
Almanya'dan korkutan koronavirüs açıklaması
Ülke genelinde camiler ibadete açılıyor |Video
Ülke genelinde camiler ibadete açılıyor |Video
AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
Rusya'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü | Video
Rusya'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü | Video
O ülkede hastaneye terör saldırısı: 5 ölü
O ülkede hastaneye terör saldırısı: 5 ölü
Tabuta dönüşebilen yatak görenleri şaşırttı!
Tabuta dönüşebilen yatak görenleri şaşırttı!
İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil
İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil
Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi
Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi
Trump'a kürsüyü terk ettiren 'korona' sorusu
Trump'a kürsüyü terk ettiren 'korona' sorusu
Berberde ilginç virüs önlemi
Berberde ilginç virüs önlemi
İspanyol sağlık çalışanından poşetli korunma
İspanyol sağlık çalışanından "poşetli" korunma
Turist taşıyan 6 otobüs böyle yandı
Turist taşıyan 6 otobüs böyle yandı
Daha Fazla Video Göster