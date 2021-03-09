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Almanya'da Türkçe konuşan spiker Pınar Atalay'a nefret dolu sözler!

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Giriş: 09.03.2021 14:08
Güncelleme:09.03.2021 17:27
Almanya'da çocuklara farklı kültürleri ve güncel konuları öğreten bir çizgi karakter, 50. yaşına girdi. Devlet televizyonu ARD, bu haberi o gün ekran karşısına geçen sunucusu Pınar Atalay'ın anadili ile giriş yaparak duyurmak istedi. Atalay, ana haber bültenini Türkçe konuşarak açtı. Ancak bu durum ülkedeki aşırı sağcıları rahatsız etti. Hakaret içerikli mesajlar birbiri ardına geldi.

Türkçe olarak sadece 2 cümle kurdu. Ancak aşırı sağcılar toplamda 8 saniyeyi bile bulmayan bu konuşmaya tahammül edemedi.

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar birbiri ardına geldi. 7 yıldır alman devlet televizyonu ARD'de ana haber bültenini sunan Pınar Atalay bu kez seyircilerini Türkçe konuşarak karşıladı. Amacı ülkede çocuklara farklı kültürleri öğreten çizgi karakterin 50. yaşına girmesini kutlamaktı.

İşte bu sözlerin hemen ardından sosyal medyada ırkçı yorumların fitili ateşlendi. Aşırı sağcılar, kin ve nefret dolu mesajlar paylaştı.

Hatta 2 cümlelik Türkçe sunumun Türkiye propagandası yaptığını ileri sürenler bile oldu!

Aşırı sağcıların Türkiye karşıtı tutumuna tepki gösterenler ise Türk haber spikeri Pınar Atalay'ı ve kanalı tebrik etti.

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