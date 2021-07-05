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Almanya’da Türk aileye ırkçı saldırı!

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Giriş: 05.07.2021 16:22
Güncelleme:05.07.2021 16:25
Almanya'da kuzeyinde bulunan Lübeck kentinde yaşayan bir Türk aile, iki ırkçının saldırısına uğradı. 4 yaşındaki kız çocuğu ve annesinin gözüne biber gazı sıkan saldırganlar babayı da hedef aldı. Olay cumartesi günü öğleden sonra yaşandı. Türkiye’ye doğru yola çıkan aile yolda hedef alındı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.
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Almanya’da Türk aileye ırkçı saldırı!
Almanya’da Türk aileye ırkçı saldırı!
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