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Almanya’da rehine krizi! 65 yaşındaki silahlı kadın hastanede 15 kişiyi rehine aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 00:22
Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı 65 yaşındaki bir kişinin15 kişiyi rehin aldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane çevresi güvenlik önlemleriyle kordon altına alındı.
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