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Almanya'da Kovid-19 testi skandalı 100 binden fazla kişi...

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Giriş: 15.08.2020 14:53
Güncelleme:15.08.2020 17:24
Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde Kovid-19 testi skandalı yaşanıyor. Tatilden dönen yüz binden fazla kişiye yapılan testten 1.400'ü pozitif çıktı. Yalnızca bunlardan 500'nün kimliği testip edilebilirken 900 kişinin ise kimliğine ulaşılamadı o pozitif vakalar ise toplum içerisinde dolaşmaya devam ediyor. Almanya'da yaşanan bu skandalın detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Almanya'dan canlı yayında aktardı.
Almanya'da Kovid-19 testi skandalı 100 binden fazla kişi...
Almanya'da Kovid-19 testi skandalı 100 binden fazla kişi...
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