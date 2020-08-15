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Almanya'da Kovid-19 testi skandalı 100 binden fazla kişi...
Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde Kovid-19 testi skandalı yaşanıyor. Tatilden dönen yüz binden fazla kişiye yapılan testten 1.400'ü pozitif çıktı. Yalnızca bunlardan 500'nün kimliği testip edilebilirken 900 kişinin ise kimliğine ulaşılamadı o pozitif vakalar ise toplum içerisinde dolaşmaya devam ediyor. Almanya'da yaşanan bu skandalın detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Almanya'dan canlı yayında aktardı.