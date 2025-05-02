02 Mayıs 2025, Cuma
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Almanya'da korkunç olay! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Stuttgart kentinde dehşet veren bir olay yaşandı. Bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi. Öte yandan hatırlanacağı üzere Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.