12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor! Gıda yardımı alanların sayısı 2 katına çıkmıştı

Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor! Gıda yardımı alanların sayısı 2 katına çıkmıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 14:53
Almanya'da artan yoksulluk, Kabine’yi harekete geçirdi. Bakanlar, çöpten yiyecek toplamanın suç olmaktan çıkarılması için düzenleme önerisinde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Almanya’da çöpten yemeğe izin çıkıyor
Almanya'da çöpten yemeğe izin çıkıyor
İran’da doğalgaz krizi!
İran'da doğalgaz krizi!
ABD havacılık sisteminde kriz!
ABD havacılık sisteminde kriz!
Paris’te bıçaklı saldırı dehşeti
Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Görüntüler Rusya’dan! Seyir halindeki uçakta...
Görüntüler Rusya'dan! Seyir halindeki uçakta...
Türkiye kendine yöneldi
"Türkiye kendine yöneldi"
Daha Fazla Video Göster