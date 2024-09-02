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Almanya'da aşırı sağın yükselişi! AFD partisi eyalet kazandı

Almanya'da aşırı sağın yükselişi! AFD partisi eyalet kazandı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 12:13
Almanya'da iki eyalette yapılan seçimlere 'aşırı sağ' damga vurdu. Göçmen karşıtı AFD Partisi sandıktan birinci çıktı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.
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