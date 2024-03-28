Almanya'da 4 Türk'ün kundaklamada ölmesi! Diplomatik kaynaklar: Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz

Almanya'nın Solingen kentinde 2'si çocuk 4 Türk vatandaşının öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili diplomatik kaynaklardan da açıklamalar geldi. Açıklamada, “Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Şüpheliler adalet karşısına çıkartılmalı. Konsolosumuz ilk andan itibaren takipte” dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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