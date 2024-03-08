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Alman Savunma Bakanlığının şifresi alay konusu oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 09:07
Rus istihbaratının Almanya'nın Kırım’ı vurma planını ifşa etmesinin ardından, Almanya'da istihbarat ve güvenlik zafiyeti krizi devam ediyor. Şimdi ise Almanya Savunma Bakanlığının, bulut sistemine erişim için koyduğu "1-2-3-4" şifresi, tartışmaları beraberinde getirdi.
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Şifre alay konusu oldu
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