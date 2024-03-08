Alman Savunma Bakanlığının şifresi alay konusu oldu

Rus istihbaratının Almanya'nın Kırım’ı vurma planını ifşa etmesinin ardından, Almanya'da istihbarat ve güvenlik zafiyeti krizi devam ediyor. Şimdi ise Almanya Savunma Bakanlığının, bulut sistemine erişim için koyduğu "1-2-3-4" şifresi, tartışmaları beraberinde getirdi.

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