Alman savaş gemisinden "Star Wars" müziği! Berlin ile Londra arasında "Darth Vader" krizi

Alman savaş gemisi Londra’dan geçiş yaptığı sırada "Star Wars” filminin kötüsü Darth Vaider'ın müziğini çaldı. İmparatorluk marşı olarak da bilinen müziğin çalınması İngiltere ile Almanya arasında gerilime neden oldu. Detaylar haberimizde…

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