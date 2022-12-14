Alman ordusu raporu: NATO için yetersiz! NATO: Güçlü bir Alman ordusu gerekli

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Alman ordusunun, hem silah, hem ekipman, hem de operasyonel anlamda eksiklikleri olduğu ifade edildi. Raporda, Almanya'nın NATO görevlerini tam olarak yerine getiremeyeceğine de dikkat çekildi.

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