Haberler Dünya Videoları Alman Meclisi'nde Filistin bayrağı açıldı
Giriş: 24.09.2025 17:43
Alman Federal Meclisi bir kez daha Filistin'e destek eylemine sahne oldu. Sol Parti Milletvekili Cansın Köktürk ve partili milletvekili arkadaşları 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında parti grubuna ayrılan bölümde Filistin bayrağı açtı. Genel Kurul oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Sosyal Demokrat Partili Josephine Ortleb, Filistin bayrağının açılması sonrası önce kürsüdeki hatibin konuşmasını kesti, ardından da Sol Parti milletvekillerinin genel kurul salonunu terk etmesini istedi. Cansın Köktürk ve milletvekili arkadaşları da milletvekili sıralarının önüne astıkları Filistin bayrağını alıp dışarı çıktı. Köktürk ve arkadaşları dışarı çıkarken genel kuruldaki bazı milletvekilleriyle sözlü tartışma da yaşadı. Meclis Başkanvekili Ortleb ayrıca dinleyici locasında bulunan bir foto muhabirinin de dışarı çıkarılmasını istedi. Sol Parti milletvekillerinin ve gazetecinin dışarı çıkarılmasının ardından 2026 yılı bütçe görüşmeleri kaldığı yerden devam etti.
