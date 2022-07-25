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Alman Başbakan Scholz’ın eşi gizli belgeleri çöpe attı: Komşular buluyorsa ajanlar da bulabilir

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 13:44
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un evinin yakınındaki çöplerde G7 zirvesiyle ilgili belgeler bulunduğu iddia edildi. Alman basını, "Gizli belgeleri komşular bulabildiyse, ajanlar da bulabilir" yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.
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