25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Alman Başbakan Scholz’ın eşi gizli belgeleri çöpe attı: Komşular buluyorsa ajanlar da bulabilir
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un evinin yakınındaki çöplerde G7 zirvesiyle ilgili belgeler bulunduğu iddia edildi. Alman basını, "Gizli belgeleri komşular bulabildiyse, ajanlar da bulabilir" yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.