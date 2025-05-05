05 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi! İstihbarat dinleme yapabilecek
Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi! İstihbarat dinleme yapabilecek

Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi! İstihbarat dinleme yapabilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2025 16:50
Güncelleme:05.05.2025 16:51
Almanya'da göçmen kökenli tüm vatandaşların sınır dışı edilmesini talep eden ırkçı AFD partisi, "aşırılık yanlısı sağcı oluşum" ilan edildi. Alınan karar ile artık, AFD partisi üyeleri istihbarat tarafından gizlice dinlenebilecek. Ancak yapılan bir ankete göre Alman halkı için bu da yeterli değil. Ülkedeki Almanların neredeyse yarısı, partinin tamamen kapatılmasını istiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi! İstihbarat dinleme yapabilecek
Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi!
Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi!
Gazze’de İsrail katliamı sürüyor!
Gazze'de İsrail katliamı sürüyor!
Gazzeli küçük Hind’in katili bulundu!
Gazzeli küçük Hind’in katili bulundu!
Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimi!
Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimi!
4 tekne alabora oldu: 10 ölü
4 tekne alabora oldu: 10 ölü
Hayat kurtaran refleks!
Hayat kurtaran refleks!
15 saat kürsüde kaldı!
15 saat kürsüde kaldı!
25 derecede ceviz büyüklüğünde dolu!
25 derecede ceviz büyüklüğünde dolu!
Seferler askıya alındı
Seferler askıya alındı
Çin-Vietnam sınırı açıldı ticaret hızlandı
Çin-Vietnam sınırı açıldı ticaret hızlandı
Timsah ve yılanların arasında 48 saat
Timsah ve yılanların arasında 48 saat
Trump’ın Papa görseline ABD’de tepkiler büyüyor
Trump'ın Papa görseline ABD'de tepkiler büyüyor
Daha Fazla Video Göster