05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Alman AFD aşırılıkçı yapı ilan edildi! İstihbarat dinleme yapabilecek
Almanya'da göçmen kökenli tüm vatandaşların sınır dışı edilmesini talep eden ırkçı AFD partisi, "aşırılık yanlısı sağcı oluşum" ilan edildi. Alınan karar ile artık, AFD partisi üyeleri istihbarat tarafından gizlice dinlenebilecek. Ancak yapılan bir ankete göre Alman halkı için bu da yeterli değil. Ülkedeki Almanların neredeyse yarısı, partinin tamamen kapatılmasını istiyor.