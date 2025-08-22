Aliyev: “Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer’de vatandaşlarla buluşarak önemli mesajlar verdi. Ermenistan ile paraflanan barış anlaşmasının ihtilafa fiilen son verdiğini belirten Aliyev, anlaşmanın maddelerinin tamamen Azerbaycan’ın tutumuyla hazırlandığını vurguladı. Eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte Kelbecer’deki ilk konut sitesinin açılışını yapan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı’nda imha edilen ve ele geçirilen silahların maliyetinin 5-6 milyar doları bulduğunu açıkladı. Bu silahların Ermenistan’a ücretsiz olarak verildiğini, amacın işgali sürdürmek ve Azerbaycanlıların topraklarına dönmesini engellemek olduğunu söyledi. İmzalanan belgelerin çıkarlarını tam olarak karşıladığını kaydeden Aliyev, aynı zamanda tarihi vatanları Nahçıvan ile kara bağlantısının sağlandığını hatırlattı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Minsk Grubu’nun işlevini tamamen yitirdiğini dile getiren Aliyev, normalleşme sürecinin neredeyse tamamlandığını belirterek, “Barış anlaşmasıyla Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı tarihe karıştı” ifadelerini kullandı.

