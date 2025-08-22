22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Aliyev: “Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi”
Aliyev: Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi

Aliyev: “Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 01:31
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer’de vatandaşlarla buluşarak önemli mesajlar verdi. Ermenistan ile paraflanan barış anlaşmasının ihtilafa fiilen son verdiğini belirten Aliyev, anlaşmanın maddelerinin tamamen Azerbaycan’ın tutumuyla hazırlandığını vurguladı. Eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte Kelbecer’deki ilk konut sitesinin açılışını yapan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı’nda imha edilen ve ele geçirilen silahların maliyetinin 5-6 milyar doları bulduğunu açıkladı. Bu silahların Ermenistan’a ücretsiz olarak verildiğini, amacın işgali sürdürmek ve Azerbaycanlıların topraklarına dönmesini engellemek olduğunu söyledi. İmzalanan belgelerin çıkarlarını tam olarak karşıladığını kaydeden Aliyev, aynı zamanda tarihi vatanları Nahçıvan ile kara bağlantısının sağlandığını hatırlattı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Minsk Grubu’nun işlevini tamamen yitirdiğini dile getiren Aliyev, normalleşme sürecinin neredeyse tamamlandığını belirterek, “Barış anlaşmasıyla Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı tarihe karıştı” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aliyev: Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi
Aliyev: Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi
Aliyev: “Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi”
İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı
İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı
Pakistan’da havai fişek deposunda patlama!
Pakistan’da havai fişek deposunda patlama!
ABD Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderdi
ABD Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderdi
İsrail evini bombaladı molozlar arasından çıktı
İsrail evini bombaladı molozlar arasından çıktı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Kırgızistan’da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Kırgızistan’da
1 milyon Filistinli ölümle burun buruna
1 milyon Filistinli ölümle burun buruna
İşgal ve vahşet planı!
İşgal ve vahşet planı!
İsrail hava savunma sistemi Güney Kıbrıs’ta!
İsrail hava savunma sistemi Güney Kıbrıs'ta!
ABD savaş gemisinde çıkan yangın...
ABD savaş gemisinde çıkan yangın...
Zelenskiy: Putin ile Türkiye’de görüşebilirim
Zelenskiy: Putin ile Türkiye'de görüşebilirim
Küresel ticaret devi: Kahve
Küresel ticaret devi: Kahve
Daha Fazla Video Göster