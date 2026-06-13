Manisa'da 16 yıllık sır çözüldü! Çöplükte bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Manisa’da 2010 yılında bir çöplükte poşet içinde bulunan kız bebek cesedinin arkasındaki korkunç sır, tam 16 yıl sonra aralandı. Zaman aşımına doğru giden dosyada, "topuk kanı" izinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen anne Berin Dikbaş ve ona yardım eden kardeşi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bebeğini ölüme terk eden annenin ve suç ortağı kardeşinin itirafları kan dondurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bebek ölümü dosyasının bizzat öncelik verdikleri vakalardan biri olduğunu belirtirken, “Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur." dedi.