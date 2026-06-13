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Diyarbakır'da 15 tonluk beton blok altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yere bıraktıkları yaklaşık 15 tonluk beton blok altında kalan işçilerden biri hayatını hayatını kaybetti, bir ağır yaralandı.

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