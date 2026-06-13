LGS'de ilk oturum başladı: 1 milyon 22 bin 658 öğrenci sınava başvurdu

Milyonlarca ortaokul öğrencisinin geleceğini şekillendirecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav heyecanı bugün saat 09.30 itibarıyla başladı. Türkiye genelinde büyük bir titizlikle yürütülen sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileler de okul bahçeleri dışında heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, sınavın gerçekleştiği önemli noktalardan biri olan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu önünden son durumu ve atmosferi aktardı.