LGS heyecanı sona erdi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki merkezlerde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Ankara'dan yurt dışına kadar 1 milyondan fazla öğrencinin iyi bir lise hayaliyle ter döktüğü sınav maratonunda, hem öğrenciler hem de aileleri büyük bir heyecan yaşadı. Sınavın ardından okul kapılarında bekleyen aileler, çocuklarını alkışlarla karşılarken; gözler şimdiden sonuçların açıklanacağı 10 Temmuz tarihine çevrildi.