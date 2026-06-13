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LGS heyecanı sona erdi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki merkezlerde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Ankara'dan yurt dışına kadar 1 milyondan fazla öğrencinin iyi bir lise hayaliyle ter döktüğü sınav maratonunda, hem öğrenciler hem de aileleri büyük bir heyecan yaşadı. Sınavın ardından okul kapılarında bekleyen aileler, çocuklarını alkışlarla karşılarken; gözler şimdiden sonuçların açıklanacağı 10 Temmuz tarihine çevrildi.

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