29 Ocak 2025, Çarşamba
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ABD’nin F-35 savaş uçağı böyle düştü! Pilot paraşütle atlayarak hayatta kaldı
ABD'ye ait bir savaş uçağı daha düştü. Kaza Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde kayda geçti. Kontrolden çıkan uçak hızla irtifa kaybetti ve ardından yere çakıldı. Pilot düşen uçaktan pilot paraşütle atlayarak hayatta kaldı. Ancak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.