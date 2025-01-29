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ABD’nin F-35 savaş uçağı böyle düştü! Pilot paraşütle atlayarak hayatta kaldı

ABD’nin F-35 savaş uçağı böyle düştü! Pilot paraşütle atlayarak hayatta kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 08:44
Güncelleme:29.01.2025 08:44
ABD'ye ait bir savaş uçağı daha düştü. Kaza Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde kayda geçti. Kontrolden çıkan uçak hızla irtifa kaybetti ve ardından yere çakıldı. Pilot düşen uçaktan pilot paraşütle atlayarak hayatta kaldı. Ancak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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ABD’nin F-35 savaş uçağı böyle düştü! Pilot paraşütle atlayarak hayatta kaldı
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