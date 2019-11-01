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01.11.2019

ABD'li isimden canlı yayında YPG itirafı: PKK ve YPG...

ABD'li Siyaset Bilimci Michael Scott Doran canlı yayında katıldığı bir programda ABD'nin PKK/YPG ile iş birliği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Doran, ABD'nin PKK/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilerek desteklediğini ve bu örgütleri kullanarak Suriye'ye girdiklerini söyledi.

ABD'li Siyaset Bilimci Michael Scott Doran, katıldığı bir programda ABD'nin PKK/YPG ile işbirliği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. ABD'li Siyaset Bilimci Doran, ABD'nin PKK/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilerek desteklediğini ve bu örgütleri kullanarak Suriye'ye girdiklerini söyledi.

ABD HATA YAPTI
ABD'nin Türkiye'ye karşı teör örgütlerini destekleyerek hata yaptığını söyleyen ABD'li Siyaset Bilimci Michael Scott Doran, Türkiye'deki yüzde 80'lere varan ABD karşıtlığının sebebinin de ABD'nin PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin desteklemesi olduğunu belirtti.

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