15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları AB’den yine çifte standart! Gazze sorusuna cevap veremedi
AB’den yine çifte standart! Gazze sorusuna cevap veremedi

AB’den yine çifte standart! Gazze sorusuna cevap veremedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 09:26
AB Komisyonu'nun dünkü basın toplantısında AB'nin ikiyüzlülüğü tekrar tescillendi! Bir gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için ödeme yapması gerektiğini söylediniz. İsrail'in de Gazze'nin yeniden inşası için ödeme yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?" diye sordu. AB Başkanlık Sözcüsü, "Bu ilginç bir soru ancak şu aşamada bu konuda yorum yapmayacağım." diye cevap verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB’den yine çifte standart! Gazze sorusuna cevap veremedi
Dev dalga turistleri okyanusa sürükledi
Dev dalga turistleri okyanusa sürükledi
AB’den yine çifte standart!
AB’den yine çifte standart!
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
İsrail, FİFA’dan atılsın
"İsrail, FİFA’dan atılsın"
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu!
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu!
KKTC Meclisi’nden tarihi karar!
KKTC Meclisi'nden tarihi karar!
Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
AB, Srebrenitsa Soykırımı’nı her zaman hatırlayacak
"AB, Srebrenitsa Soykırımı'nı her zaman hatırlayacak"
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
Dünya Başkan Erdoğan’ın vetosunu konuşuyor!
Dünya Başkan Erdoğan'ın vetosunu konuşuyor!
Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde
Başkan Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya gündeminde
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
İsrail zindanlarında 32 yıl! Mahmud İsa artık özgür
Daha Fazla Video Göster