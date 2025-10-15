15 Ekim 2025, Çarşamba
AB’den yine çifte standart! Gazze sorusuna cevap veremedi
AB Komisyonu'nun dünkü basın toplantısında AB'nin ikiyüzlülüğü tekrar tescillendi! Bir gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için ödeme yapması gerektiğini söylediniz. İsrail'in de Gazze'nin yeniden inşası için ödeme yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?" diye sordu. AB Başkanlık Sözcüsü, "Bu ilginç bir soru ancak şu aşamada bu konuda yorum yapmayacağım." diye cevap verdi.